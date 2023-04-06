生成式AI ChatGPT席捲全球，為結合全球科技趨勢、與時精進，亞洲大學指出，全台首推將ChatGPT、生成式AI融入全校教學的第一所大學，自這學期開始，有263門課通通將ChatGPT融入教學，培育AI時代不被取代的人才。

亞大校長蔡進發表示，ChatGPT、生成式AI變化快、衝擊大，亞大為因應此一趨勢，如何善用ChatGPT等科技工具？日前舉行國內首場「2023 ChatGPT在高等教育和產業發展的應變及創新」論壇；自6日起3天，由資電學院辦理「生成式AI教育、技術與應用工作坊」，邀請美國IBM華生研究中心、史丹佛大學等10位國內外專家學者參與，再深入探討、研習如何面對與善用。

亞大副校長兼教務長陳大正指出，已建立「生成式AI」校、院級工作小組。全校六學院及通識中心，在這學期從192門課增至263門課程，將ChatGPT融入教學，使全校師生都能正確善用ChatGPT，成為輔助應用的好工具。

副校長陳大正說，近日全校陸續舉辦11場ChatGPT論壇、研討會、工作坊及研習活動，主要內容是：在「以人為本」的善用下，訂定融入課程的教學指引，如何保持批判性思考、創意與想像力、重視學術倫理規範，以及對ChatGPT、生成式AI所衍生之資安、個資、法律規範…等；形塑一套老師教學、學生應用的良性模組，並滾動式修正。

面對ChatGPT、生成式AI浪潮，校長蔡進發強調，校方這學期將有263門課，將ChatGPT融入教學，讓老師們利用生成式AI工具精進教學、同學能及早學習善用，培育AI時代不被取代的人才。