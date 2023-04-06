耶路撒冷艾格撒清真寺再爆衝突，大陸要求安理會緊急磋商。圖為當地時間5日清晨以色列員警突襲艾格撒清真寺與巴勒斯坦民眾衝突。（視覺中國）

耶路撒冷艾格撒清真寺再爆衝突，大陸要求安理會緊急磋商。圖為當地時間5日清晨以色列員警突襲艾格撒清真寺與巴勒斯坦民眾衝突。（視覺中國）

大陸觀察者網引述卡達半島電視台6日報導，位於耶路撒冷老城的艾格撒清真寺（Al-Aqsa mosque）再度發生衝突，以色列警方試圖驅散清真寺內的巴勒斯坦民眾，拘捕超過350人，造成數十名巴勒斯坦人受傷。應阿聯和中國的要求，聯合國安理會將在當地時間6日就艾格撒清真寺衝突事件緊急磋商。

巴勒斯坦各派別和阿拉伯國家對以色列的行為表示強烈譴責，阿拉伯國家聯盟已就此事召開緊急會議。

衝突始於當地時間5日清晨，以色列警方突襲了艾格撒清真寺大院。由於目前正值穆斯林齋戒月，當時許多巴勒斯坦人正在清真寺內做禮拜。巴勒斯坦紅新月會稱，至少12名巴勒斯坦人在衝突中受傷，以色列警方還試圖阻止醫護人員進入現場。

以色列警方則聲稱，一夥持有煙花、棍棒和石頭的「蒙面煽動者」將自己鎖在清真寺內，警方闖入清真寺是為了驅逐和逮捕這些人，「當員警進入時，一群煽動者向他們投擲石塊，並從清真寺內發射煙花，一名員警腿部受傷。」

儘管美國敦促有關各方「緩和緊張局勢」，但以色列警方又在5日晚間第二次突襲艾格撒清真寺大院，試圖驅趕停留在清真寺內的巴勒斯坦民眾，並發射橡皮子彈、催淚彈和震爆彈。巴勒斯坦紅新月會表示，第二次衝突已造成至少6人受傷。

目前，以色列警方已經拘捕了大約350人，聲稱「暴徒破壞並褻瀆了清真寺」。

艾格撒清真寺位於耶路撒冷老城的聖殿山（穆斯林稱「尊貴禁地」）上，此地同為伊斯蘭教和猶太教聖地，長期以來是以巴衝突的焦點。1967年，以色列在第三次中東戰爭中從約旦手中奪取耶路撒冷老城的控制權。根據以約兩國達成的協議，聖殿山的管轄權仍歸約旦，治安權則由以色列警方控制。

大陸央視報導，針對此次事件，聯合國中東和平進程特別協調員托爾·文內斯蘭敦促有關各方領導人採取負責任的措施，避免實施可能加劇緊張局勢的行為。應阿聯和中國的要求，聯合國安理會將在當地時間6日就艾格撒清真寺的衝突事件進行緊急磋商。