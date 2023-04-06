縣府社會處透過公私協力合作推出「快樂兒童月 竹縣FUN開玩」系列活動，即日起至30日共舉辦24場活動，包含親子互動繪本時間、嬰幼兒主題課程、親子財務課程及兒童節玩樂會等活動，邀請大小朋友熱情參與，一起歡度兒童月。

縣長楊文科表示，現行國際人權體制以9大「核心國際人權文書」為中心，其中兒童權利公約是保障兒童在生存權、保健權、受教權和撫養權，並改善兒童生活的權利，因此，縣府希望藉由「快樂兒童月 竹縣FUN開玩」系列活動，鼓舞兒童並喚起社會注意兒童權益，以培養健全的孩子。

楊文科說，新竹縣總人口已達58萬3337人，其中12歲以下嬰幼兒及兒童總人口共7萬9288人，占總人口13.59％，是全台第一年輕的縣市。

因此，縣府針對年輕族群的需求，積極打造「托嬰、托育、就學及休閒遊憩空間」友善環境，期望能讓青年願婚、敢生、樂養。

社會處表示，系列活動多元且能讓親子同樂共學，如4月8日登場的親子財務課程，親子共同學習家庭財務相關知能，讓孩子從小培養正確理財觀念，正向的拉近與金錢的距離。

4月22日與兒福聯盟攜手舉辦的「呼叫寶貝星球2023 兒童節玩樂會」，透過有趣的闖關、表演活動，讓縣民從多元的活動，瞭解友善兒童的福利和資源。

縣府歡迎大、小朋友在兒童月系列活動，享受親子家庭相處時光，活動相關報名資訊，可上新竹縣政府社會處官網查詢。