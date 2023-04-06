為回應蔡英文總統與美國眾院議長麥卡錫會晤，中國首艘國產航母山東艦組成的航母編隊5日穿越巴士海峽，經台灣東南海域展開首次西太平洋訓練。國際媒體普遍認為此舉是針對「蔡麥會」進行的軍事威懾行動，但陸媒引述大陸軍事專家表示，山東艦航母編隊赴西太平洋開展遠海訓練是「順理成章、水到渠成」的事，「不值得大驚小怪」。

《環球時報》報導說，山東艦是中國自主設計、配套與建造的首艘航母，於2019年12月交接入列。入列迄今已先後完成跨區機動、編隊戰術等訓練任務。今年1月中共海軍公佈山東艦編隊動態時指出，山東艦編隊深入開展海面、空中、水下等多兵種、跨領域、高難度立體攻防作戰科目專攻精練。同時還公佈了山東艦甲板上擺滿艦載戰機，與日夜全天候艦載機起降訓練的照片。大陸軍事專家認為，入列3年多來山東艦訓練水平不斷提升，已經具備相當高的作戰能力，赴遠海訓練日子逐漸逼近。

日本防衛省公布中共山東艦西太平洋演訓位置圖，在台灣東南海海域，距離台東不遠處。（圖／日本防衛省）

報導引述軍事專家張學峰分析稱，山東艦航母編隊出第一島鏈，赴西太平洋開展遠海訓練，是順理成章、水到渠成的事，外界不值得大驚小怪。只有見慣了大風大浪，在風浪中摔打，以後才能經受住大風大浪。

張學峰表示，在第一島鏈內，岸基航空兵力量就能有效應對來家門口騷擾的不速之客，相較而言，航母艦載機的控制半徑有上千公里，航母編隊部署到島鏈外才能發揮它的火力優勢；在寬闊的大洋上，還能充分發揮航母編隊的機動力，減少被對方發現的概率，提高航母編隊自身生存能力。

張學峰認為，本著戰時在哪裡作戰，平時就要在哪裡訓練的原則，航母編隊就要拉到大洋上去訓練。通過遠海訓練，山東艦一方面可以更熟悉預設戰場的海洋環境、氣候氣象特點。另一方面，島鏈外訓練是對指戰員心理上歷練。

報導指出，遼寧艦航母編隊赴西太進行遠海訓練時，日本不僅出動出雲號直升機航母跟蹤監視，日戰機還升空應對中方艦載機活動。此外，遼寧艦在遠海訓練期間也與美國海軍馬斯廷號驅逐艦有近距離接觸。

另一位大陸軍事專家宋忠平則表示，山東艦到西太訓練就是一次重要的軍事演訓，具有很強的針對性和實戰性。山東艦的遠海訓練還預示了另一種可能，未來山東艦和遼寧艦可能會同時出現在西太平洋，進行雙航母編隊演練，形成「一加一大於二」的優勢。