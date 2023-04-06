民眾黨立委陳琬惠今天上午召開記者會，揭露民進黨前中執委、前台鹽董事長陳啟昱的旗山豪宅涉及違法，在相關政府系統皆查不到房舍相關資訊，尤其這塊地是在陳啟昱擔任高雄市副市長時取得，是否官官相護，當副市長就可以買地蓋房舍不用被查？呼籲高雄市長陳其邁應盡快展開調查，並拿出徹查顏寬恒豪宅的力度，勿枉勿縱。

陳琬惠日前質疑台鹽綠能私相授受、利益輸送，台南88槍擊案關鍵人物除前民進黨中執委郭再欽外，光電業者蔡清旭也是，國營企業台鹽投資設立的子公司「台鹽綠能」，竟然有民間股東「承暘光電」，負責人就是蔡清旭，她質疑一間民間企業怎麼會成為官股子公司的董事？國營會執行長劉明忠當時答稱，台鹽綠能成立時，經濟部曾反對承暘光電投資，但時任台鹽董事長、民進黨第19屆中執委陳啟昱卻堅持。陳琬惠也呼籲經濟部盤點陳啟昱任職台鹽董事長期間的相關標案。

陳琬惠今再召開「官官相護？陳啟昱旗山違法豪宅，陳其邁市長查不查？」記者會，她說，台鹽綠能時任董事長陳啟昱讓一家民股公司加入，看起來台鹽已經將陳啟昱相關案件送給檢調，但是她要求王美花將相關行政調查公布給國人。

陳琬惠透露自己接到吹哨者給予的資料，資料揭示陳啟昱在高雄市的旗山住所涉及違法，她於連假實地到高雄旗山勘查，發現陳啟昱之豪宅腹地廣大、戒備深嚴，經詢問附近居民，陳啟昱與現任夫人目前居住於此。而陳琬惠也拿出媒體資料，指出監察院長陳菊於2021年春節期間，曾到旗山違法豪宅拜訪陳啟昱，可見陳啟昱之政商關係良好。

陳琬惠表示，她掌握相關地號謄本，旗山區旗甲段662地號謄本、旗山區旗甲段663地號謄本，經查此土地使用分區為特定農業區，使用地類別為農牧用地，2筆土地於 2017年11月買賣取得，交易價格1585萬，登記名字為陳芃銨，原名陳美珠，為陳啟昱前妻，而2塊土地也都經過2次抵押貸款。

陳琬惠再查實價登錄，2筆土地面積總和為1739.75坪，根據實價登錄總價共3090萬元。令人疑問的是，根據高雄市建照查詢系統，查無陳啟昱這筆資料，也就是說此土地不應有建物；再搜尋農委會農地盤查系統，也查無陳啟昱農舍資料。可見此豪宅並未經過正式程序申請，並沒有一般建物的登記，也未有農舍的登記，但事實上卻蓋著陳啟昱的私人房舍。

最後，陳琬惠鄭重呼籲，民進黨政府查前立委顏寬恆豪宅興師動眾，用這麼大的力氣，那麼希望民進黨的陳其邁對於陳啟昱涉及違法的房舍，也應以相同力度立刻啟動調查，尤其這塊地是在陳啟昱擔任高雄市副市長時取得，是否官官相護，當副市長就可以買地蓋房舍不用被查？陳啟昱涉及的相關案件會愈滾愈大？呼籲檢調系統對於台鹽相關事件介入調查，政治人物更應遵守法律法規，不要利用自己的權力謀取私利。