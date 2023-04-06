車禍當下引起火燒車情況危急，幸賴緊急趕抵現場的2位員警奮不顧身協助楊姓駕駛脫困，把傷害降到最低。(圖／民眾提供)

金門一位楊姓民眾於今(2023)年2月10日夜間開車不慎自撞小徑圓環，並引起火燒車一度受困車內情況危急，幸賴緊急趕抵現場的2位員警奮不顧身協助脫困，才得以避免造成更嚴重的傷害。當事人楊民於今(6)日上午在縣議員石永城陪同下到金湖分局向救援的員警當面表達謝意，也肯定警方英勇無懼的工作精神。

楊姓民眾表示，當時發生交通事故受困於車內，且車頭已起火非常危急，幸經金湖分局2位員警及時趕到，並將自己拉出車外緊急送醫，把傷害降到最低；痊癒之後便立即到警局拜訪，當面感謝當時處理之警備隊副隊長吳英明及警員楊竣祺，對於員警千鈞一髮即刻救援表現，深感恩同再造，感激不盡。

金湖分局表示，吳、楊2位員警處理該交通事故，冷靜沉著並涉險搶救民眾性命，足為表率，已立即報請警察局給予行政獎勵及頒發警察小公仔以茲獎勵。警方再次呼籲，馬路如虎口，請大家謹遵交通規則，才能保障自己及其他用路人，畢竟安全才是回家唯一的路。