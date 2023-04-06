韓國財政部預估，這個亞洲第4大經濟體預估，2023上半年經濟成長持續低迷，可能要到今年下半年情況才會好轉。因此，這個最新投資計畫就是要加強財政體質，同時也要因應經濟下行的風險。
大型韓企普遍走低，三星電子跌1.72%，SK海力士跌1.65%，電池製造商LG Energy Solution也跌0.68%。不過，現代汽車漲0.27%，起亞漲0.74%，三星生物製藥更是大漲3.3%。
韓元兌一美元在1,318.9價位附近，韓元貶8.4元。
韓國政府6日宣布，憂心景氣成長失去動力，將與民間企業合作，開展高達13兆韓元，約98億美元投資計畫。不過，韓股並沒有被激勵，目前在2,473.94點，下跌21.27點或0.85%。同時，韓元也走貶。
韓國財政部預估，這個亞洲第4大經濟體預估，2023上半年經濟成長持續低迷，可能要到今年下半年情況才會好轉。因此，這個最新投資計畫就是要加強財政體質，同時也要因應經濟下行的風險。
大型韓企普遍走低，三星電子跌1.72%，SK海力士跌1.65%，電池製造商LG Energy Solution也跌0.68%。不過，現代汽車漲0.27%，起亞漲0.74%，三星生物製藥更是大漲3.3%。
韓元兌一美元在1,318.9價位附近，韓元貶8.4元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。