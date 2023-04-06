韓國財政部預估，這個亞洲第4大經濟體預估，2023上半年經濟成長持續低迷，可能要到今年下半年情況才會好轉。因此，這個最新投資計畫就是要加強財政體質，同時也要因應經濟下行的風險。

大型韓企普遍走低，三星電子跌1.72%，SK海力士跌1.65%，電池製造商LG Energy Solution也跌0.68%。不過，現代汽車漲0.27%，起亞漲0.74%，三星生物製藥更是大漲3.3%。

韓元兌一美元在1,318.9價位附近，韓元貶8.4元。