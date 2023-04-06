波蘭總統杜達宣布增援14架米格-29戰機。烏克蘭總統澤倫斯基今天到訪波蘭，感謝波蘭提供「具歷史意義的」協助，並稱一旦俄烏戰爭落幕，波蘭理應成為大規模重建的關鍵夥伴。

路透社報導，華沙當局將自身定位成基輔當局最堅定的盟友之一，在說服那些不太情願提供重型武器給烏克蘭的盟友時，發揮了主導作用，而這些重型武器大多透過波蘭提供給烏克蘭。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）今天宣布，波蘭將再軍援14架米格-29戰鬥機（MiG-29）給烏克蘭。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天從波蘭總統手中接過象徵波蘭最高榮譽的白鷹勳章（Order of the White Eagle）。他隨後表示：「你們與我們肩並肩站在一起，我們對此充滿感恩…我認為這是我們兩國之間的歷史性關係、歷史性成果以及歷史性實力。」

杜達隨後在華沙皇家城堡（Royal Castle）的人群前發表談話，他表示，波蘭和其他盟國需要提供更多經濟、軍事和人道主義援助，「距離戰爭結束，還有一段很長的路要走…我們對被侵略的受害者負有責任」。

美國總統拜登數週前也曾在此允諾，美方將「堅定不移地」力挺基輔當局。

接著輪到澤倫斯基發表談話，台下不少支持者都揮舞著烏克蘭國旗。澤倫斯基說，他預期波蘭將比照先前主戰車的模式，協助組建西方列強聯盟以提供戰機給烏克蘭。

澤倫斯基說：「當戰爭需要大砲時，就應該提供；當勝利需要戰車時，前線就應聽到戰車的轟鳴聲。因為這是一場為自由而戰的戰爭，不可能獲得部分勝利。」