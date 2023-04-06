23坪套房拍賣底價1510萬。（翻攝畫面）

士林地檢署囑託執行署士林分署拍賣查扣詐欺集團BMW轎車。（翻攝畫面）

行政執行署士林分署本月11日下午3時舉辦「123聯合拍賣會」，本次有一間位在捷運石牌站的小套房，底價1510萬元，上次流標後只要有民眾出價，就能買到一間2房1廳1廚房的樓中樓套房，另外，還有1輛BMW轎車、1亮黃牌重機，以及一間「唐卡」宗教藝術品，當天都將提供給民眾競標，士林分署表示絕對物超所值。

士林分署表示，不動產部分採通訊投標、現場投標方式進行，動產則須由民眾到場喊價競標，士林分署表示，詳細的條件可上網站查詢拍賣公告。

此次不動產部分有一間位在石牌路一段上的電梯華夏，步行到石牌站約7分鐘，士林分署表示，附近生活機能完善，位於大樓6樓，坪數約23坪，內部已經裝潢成樓中樓，產權清楚，拍定後點交，底價1510萬已低於周遭實價登錄的行情，有興趣的民眾不要再等，可填寫投標書以及檢附保證金，以免向隅。

動產部分則有1輛詐欺集團使用的2010年BMW轎車，為協助追回不法所得，士林地檢署囑託士林分說拍賣，另外還有一亮黃牌重機，以及「佛菩薩、本尊、護法、淨土」為圖像的「唐卡」，均不公布底價，由現場民眾出價競標。

士林分署表示，歡迎所有對於本次拍賣標的有興趣的民眾於4月11日到場熱情參與，亦可上網瀏覽動產與不動產拍賣公告，以迅速精準掌握拍賣標的各項訊息。