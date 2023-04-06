韓國最大在野黨共同民主黨「日本福島核電廠汙水對策團」將前往日本對核汙水排海問題，展開為期3天的實地考察。

據韓聯社報導，就在前一日，對策團前往日本駐韓國大使館，傳達了對福島核電廠核汙水排海問題的擔憂。該對策團計劃6日在東京與公民社會及核電安全專家面談，之後再前往東京電力公司（TEPCO）總部，要求其提供核汙染相關資料等。

另外，對策團7日將到福島核電廠檢查周遭汙染情況，並與當地議員、核電廠員工、核難民等面談。另外，他們也計劃訪問福島共同診療所。