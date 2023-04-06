男大生「阿敏」最近交女友，發現對方不願在社群軟體公開PO與自己的合照，每天不時對鏡子檢查外表，造成上課遲到、拖延交報告時間，連出遊也只擔心拍照上不上相：高雄榮民總醫院台南分院精神科主治醫師連悅如表示，對許多有容貌焦慮的人而言，外表就是一切，建議患者轉移注意力，焦點不要只放在容貌並需協助建立自信、增加成就感。

連悅如指出，這名男大生由於高中被朋友取笑身材，展開辛苦減重歷程，雖然身材改變了，但對自己還是沒自信，面對人群也不自覺擔心，別人是否都在暗自嘲笑自己？甚至在學校跟路人對上眼，立刻想到「她一定是在笑我的高髮線」，引起巨大的焦慮，還為此躲回廁所反覆整理頭髮，而錯過上課時間。

她說，主觀認知的醜，在他人看來過度放大，並導致花費過多時間、心力、金錢，造成痛苦，開始迴避社交場合，損害社會、職業功能，需考慮是否受困於「身體臆形症」。

社群媒體時常看到的「容貌焦慮」，臨床正式名稱為「身體臆形症」。連悅如說，身體臆形症典型發作時間是青少年期，平均發病年齡約16歲，病程慢性、難以緩解，個案多尋求皮膚科或整形外科治療，而非到精神科尋求協助。

她說，以這名男大生來說，對外表在意帶來痛苦，並強迫性反覆確認，與焦慮症患者類似，個案常有低自尊、傾向對模糊社交訊息做負面解讀、對「拒絕」敏感的內在特質，此類個案可能同時受苦於憂鬱症、社交恐懼症、強迫症等。

連悅如說，約有15％身體臆形症患者，會出現厭食或暴食症，最後失衡地呈現在對外表的過度追求。她提醒，對外表的擔憂可透過身邊支持或自我調適改善，若嚴重到符合身體臆形症的診斷或合併有情緒、睡眠困擾等，建議到精神科就診。