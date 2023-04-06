6日主場迎戰公牛的比賽，奪下季後賽頭號種子成為公鹿的當務之急，儘管少了當家球星「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）助陣，賽中還傷了另一位得分箭頭米德頓（Khris Middleton），不過靠著取代字母哥先發的波提斯（Bobby Portis）全場27分、13籃板帶領下，公鹿成功在下半場逆轉公牛，以105比92帶走勝利，同時也確定取得全聯盟最佳戰績。

前場猛轟28分、11籃板及10助攻的字母哥，因為右膝痠痛而缺陣，不料先發出賽的米德頓也只打了8分鐘就受傷，儘管如此公鹿仍有餘力抗衡，但第3節公牛在武切維奇（Nikola Vucevic ）、拉文（Zach LaVine）及貝弗利（Patrick Beverley）的帶領下，拉出10分的領先幅度。

不料公牛出現得分當機情況，被公鹿打出一波15比0攻勢，克服10分落後差距，公鹿三節打完反超3分，並在第4節繼續拉開差距，將領先維持到最後。除了波提斯外，同為長人的布魯克羅培茲（Brook Lopez）貢獻26分，哈勒戴（Jrue Holiday）得20分，送出本季新高的15次助攻，另有8籃板，獲得先發機會的傑文卡特（Jevon Carter）砍下16分。

公牛以武切維奇21分11籃板表現最佳，柯比懷特（Coby White）得到14分，拉文13分，讓人意外的是，公牛得分主力迪羅薩（DeMar DeRozan）全場遭到麥修斯（Wesley Matthews）嚴厲盯防，全場只拿下8分不說，一直到第4節得分才開張。此戰拿下勝利後，剩下2場比賽的公鹿與塞爾提克拉開到3場勝差，確定奪下全聯盟最佳戰績，在7戰4勝制季後賽上享有多1場的主場優勢。