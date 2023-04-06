雲端發票越來越普遍，許多人會刷載具不印發票，但還是有些店家只開傳統紙本發票，一名女網友近日在對獎時發現，傳統發票印統一編號的下方有個圖案，竟是隻跳耀的小兔子，讓她非常驚喜。該PO文釣出內行網友解釋，這隻兔子有防偽功能，超級細微的花紋，無法被掃描或複印重製。

原PO昨天在Dcard發文，在對1-2月份傳統紙本發票時發現，統一發票上印有跳耀兔子的圖案，再去看了一下3-4月發票，是一隻不同姿勢的兔子，好奇有沒有人也發現了。

文PO出後，不少人驚呼，現在才知道發票上藏有兔子，「哇超可愛，一直只有注意顏色不同」、「雖然從小看到大，但真的沒發現耶！太酷了吧」、「已經很久沒拿到傳統發票了」、「多告訴你，上面的某個字會少一筆畫，每期少的都不一樣」。

有內行網友解釋，傳統發票上的圖案每2個月會換一次，而且從來不會重複，用過的就不會再出現，「搞得我都想收集了」。其實，統一編號下方的圖案稱作「團花」，具有防偽功能，以12生肖為主題，每年更換，且「團花」上超級細微的花紋線條，無法掃描或複印重製，有心人士若想變更數字騙獎金，會在團花上留下破壞痕跡，一眼就識破。