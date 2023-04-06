和欣客運宣布4月17日起調漲票價(摘自和欣客運官網)

又有客運業撐不住漲票價！2個月前台北客運、桃園客運及三重客運聯營的4條路線公告調漲，幅度3至9％不等；之後統聯客運宣布分2階段漲票價；近日和欣客運也宣布從下下周一（17日）起縮減部分國道客運路線票價優惠，兩排椅調幅0~30元，三排椅調幅0~20元，調幅0至10％不等。

近年來各類物價、油價、薪資等持續上漲，台北客運、桃園客運及三重客運聯營的4條路線2月13日調漲，幅度3至9％不等。其中，桃園客運「9005」桃園－台北市府、「9005A」桃園（經永安路）－台北市府路線，調整6元，漲幅約7％，調整後票價分別是96元與91元；9023桃園－捷運劍潭站、9023A中正藝文特區－捷運劍潭站，票價分別調整6元與2元，調整後票價是71元與57元。

此外，統聯客運分2階段漲票價，3月6日起先縮減國道10條票價優惠，明（7日）再縮減19條票價優惠，票價將增加5至20元，漲幅最高8％。

目前國道客運運價是依燃料、車輛折舊、通行費、站場租金等18項成本精算，每兩年可檢討一次，由政府訂定運價上限後，業者再自行訂定票價，最高不得超過運價上限。目前公路客運行駛於高速公路時，四排座0至150公里每公里1.437元，151公里以上是1.221元；三排座0-150公里每公里1.703元，151公里以上每公里1.448元；兩排座0-100公里每公里2.318元，101-200公里每公里2.140元，201公里以上每公里1.962元。該運價從民國95年8月至今，已近18年都未調整。

和欣客運近日則宣布，4月17日零時起，縮減部分國道客運路線票價優惠，兩排椅調幅0~30元（0％~6％）、三排椅調幅0~20元（0％~10％）。

和欣客運表示，近年來各類物價、油價、薪資等持續上漲，加上疫情嚴重衝擊客運運量，已無法如過往自行吸收營運成本增加，為求永續經營，迫不得已縮減票價優惠。

和欣客運指出，近3年來受疫情影響，員工生活拮据，導致駕駛員流失，此次票價調整主要也是為提高現有駕駛員薪資待遇、照顧所屬員工，鼓勵員工持續秉持熱忱服務，提供優質安全的旅客運送服務。