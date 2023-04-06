蔡英文總統當地時間5日晚間出席洛杉磯僑宴，蔡英文表示，她今早在議長麥卡錫安排下，與跨黨派的國會領袖會面。麥卡錫與多位國會領袖跨越政治立場的團結支持讓她深深動容，他們支持台灣的舉動，讓我們知道，在此動盪的地緣政治環境中，台灣人民並不孤單。

今晚的僑宴湧入數百人，蔡英文以中英文夾雜致詞表示，很高興能再次於美國洛杉磯過境，台美社群的熱情歡迎讓她十分感動。

她感謝加州代理州長庫拉納奇斯的接待，讓訪團享受美麗的加州艷陽。也感謝美國聯邦眾議員薛爾曼、艾薩、趙美心、康納、朴銀珠、加州州眾議員謝德智及友人今晚一同與會。「謝謝你們的盛情款待，以及對台灣人民展現的友誼」。

蔡英文指出，今天早上，她很榮幸有機會在麥卡錫議長的安排下，在雷根圖書館與跨黨派的國會領袖會面。我們的討論非常熱絡，內容攸關台美共同的價值與利益，其中包括印太區域的和平穩定、台美社會的繁榮發展，以及捍衛民主自由。

她向美國國會議員說明，台灣人民擁有堅強的韌性，堅決捍衛及維護我們現有的生活方式，並持續深化與美國長期堅定的夥伴關係。麥卡錫與多位國會領袖跨越政治立場的團結支持讓她深深動容，「他們支持台灣的舉動，讓我們知道，在此動盪的地緣政治環境中，台灣人民並不孤單」。

蔡英文表示，今晚在座的諸位來賓也證明了一件事，亦即台灣做為世界的一股良善力量，永遠不會孤軍奮戰。也幫助台灣在世界各地建立起深刻的友誼，其中也包括今晚與會的多位貴賓。

加州代理州長庫拉納奇斯表示，她代表加州人民，很榮幸歡迎訪團來到加州，慶祝台美既有經濟實力又有廣泛的合作關係。 在這裡有很多各地來的移民或後裔，呼籲各界能幫助加州擁有多樣性並為我們的經濟繁榮做出貢獻。

她說，加州有很多移民，一半以上的人口至少有一位移民父母。 事實上，加州是世界上有最多少數民族的地區，人口近4000萬人，她知道這與加州環太平洋地區的位置有關。人們來這裡呼吸自由的甜美空氣，這對我們加利福尼亞人來說是如此珍貴，也提醒我們這是為和平而共同努力所獲得的一切。