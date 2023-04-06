分析師認為，美股那斯達克下跌影響日本晶片類股。同時，日圓走升，也讓出口為主的日企出現賣壓。因為，日圓升值會壓縮到日本公司海外的獲利表現。
日股將會因為美國經濟成長趨緩受到影響，到了4月底的財報公布時期，日本企業的成長應該不會有驚人之舉。同時，日本央行在4月底時，也要發布政策利率決策以及對景氣的看法。
晶片相關類股的東京威力科創，一度大跌4.78%。權值股當中，大金工業大跌3.57%，索尼大跌2.62%，富士通也大跌3.9%。不過，中部電力公司卻逆勢走高，上漲1.92%。
受到晶片類股下跌影響，日股6日疲弱，早盤結束時，日經收27,513.68點，跌299.58點或1.08%點，盤中，一度跌至27,467.59點，創3月28日以來最低。東證收1,965.91點，也下跌17.93點或0.9%。
分析師認為，美股那斯達克下跌影響日本晶片類股。同時，日圓走升，也讓出口為主的日企出現賣壓。因為，日圓升值會壓縮到日本公司海外的獲利表現。
日股將會因為美國經濟成長趨緩受到影響，到了4月底的財報公布時期，日本企業的成長應該不會有驚人之舉。同時，日本央行在4月底時，也要發布政策利率決策以及對景氣的看法。
晶片相關類股的東京威力科創，一度大跌4.78%。權值股當中，大金工業大跌3.57%，索尼大跌2.62%，富士通也大跌3.9%。不過，中部電力公司卻逆勢走高，上漲1.92%。
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