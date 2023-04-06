新北蘆洲永安大橋今(6)日凌晨2時37分發生一起後車撞前車的行車糾紛，沒想到雙方下車理論時，一言不合上演全武行，造成2人遭利器劃傷；目前警方已鎖定犯嫌車輛展開追緝，後續將依違反刑法傷害、毀損、強制等罪嫌偵辦。

據了解，昨晚37歲劉姓男子、劉男女友陳女、27歲楊男、友人余男4人在蘆洲朋友家慶生，結束後劉男與陳女搭乘Uber返家，而楊男、余男則請代駕司機協助開車。

當時兩車上永安大橋往北市方向行駛時，劉、陳所搭的Uber在上橋處遭後車追撞，楊、余二人見前方發生車禍，也請代駕司機臨停，接著劉男與楊男下車，到肇事處蘆洲永安南路二段附近找對方理論，沒想到這時對方另外2輛共載著4人的轎車也抵達現場，車上眾人也不甘示弱地下車叫囂。

結果雙方一言不合便爆發全武行，劉男跟陳男遭對方圍毆，這時對方突然有2人取出利器揮舞，劃傷劉男右腳與楊男右手，逞凶後對方6人立即駕車揚長而去。

警方獲報趕抵現場後先將2名傷者送醫，並沿線調閱監視錄影器追緝，目前已鎖定犯罪車輛，後續將依違反刑法傷害、毀損、強制等罪嫌偵辦。