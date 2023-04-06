新竹市交通事故目前由交通隊交安組員警專責處理，​​手寫紀錄並開事故聯單，不僅較為耗時，也可能因字跡潦草，造成困擾，市警局近日推動「交通事故處理程序智慧化」，能在現場直接開案、上傳當事人資料，也能列印事故聯單，大幅提高交通事故處理品質與效率。

新竹市警察局指出，新竹市外來從業人口移入及機動車輛逐年增加，加上道路客觀條件的限制，近年交通事故也隨之增加。市警局除了透過交通宣導、執法，也呼籲用路人注意安全，改善交通狀況，人人有責。

新竹市現行交通事故由交通隊交安組員警專責處理，由同仁於事故現場，以手寫方式填寫談話紀錄表，記載肇事情形後，開立事故聯單予當事人。返回駐地後，再將當事人與事故現場相關資料，登打上傳至內政部警政署E化系統，較為耗時，且常因員警為加速現場處理速度，字跡可能潦草，造成事故當事人困擾。

為了提高交通事故處理品質與效率及提升為民服務，市警局長張素菱特別請交通隊，研究推動「交通事故處理程序智慧化」。智慧化上路後，員警能在現場直接開案、上傳當事人資料、列印事故聯單等，除能縮短當事人現場等待時間外，更能夠提升處理品質。

張素菱感謝內政部警政署，在交通隊同仁研究過程中提供指導，也提前授權新竹市警察局使用「事故現場開案APP」，即日起開始試辦。同時也感謝新竹都城隍廟管理人鄭來聖、總幹事鄭耕亞，給予警察局相關操作設備的支援，讓新竹市朝向簡化、優化交通事故處理程序的目標邁進。