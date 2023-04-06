繼3月底開跑的線上旅展掀起瘋搶熱潮後，旅遊電商易飛網乘勝追擊參加「2023台北國際春季旅展」、展攤編號：B718，為國內唯一參展的上市櫃旅行社，公司標榜將把線上優惠加碼並放大至實體旅展，除有全場最殺韓國團體行程每人均價6,900元起、華航機票獨家全線折扣3.99％、全新小三通交通套券及自由行外，旅展現場更提供最高萬元折扣、天天摸彩抽機票等，邀請全台旅人今年春夏「易起飛」，看好疫後旅遊市場持續發燒，易飛網預估今年旅展銷售將較去年成長三倍以上。

易飛網董事長周昀生表示，看準春夏旅遊熱潮將湧現，於3月25日開跑的易飛網春季線上旅展搶先祭出限時搶購活動「試水溫」，活動開搶2分鐘內，「日本九州機票超值包」單一日期即完售，20分鐘內包含「漫遊日本九州」團體旅遊行程等全部售罄，候補人數逾千人，足證儘管疫後旅遊成本提升，市場需求量仍大。鑑於線上旅展成功集客，易飛網決定把線上搬至線下，並參加自4月7日至4月10日於世貿一館登場的2023台北國際春季旅展。

周昀生指出，4月為每年Q2的銷售高峰期，除就季節時令而言，國內外於每年4至6月皆有不同主題節慶，例如國旅市場有「馬祖藍眼淚」及「澎湖花火節」，國外則有「泰國潑水節」及「日本賞櫻季」等。同時，4月亦為啟動預售暑假商品的最佳時機，不少國人搶在此刻著手規劃家族旅遊、畢業旅行等多人行程，隨著今年疫後旅遊熱潮湧現，預估今年春季旅展銷售成績將較去年旅展成長達三倍以上。

易飛網本次於台北國際春季旅展祭出的優惠行程涵蓋國內外團體及自由行、華航獨家機票折扣、首曝光小三通交通券及自由行、華信假期等眾多旅遊商品。國外團體行程主打市場最低價，韓國團體旅遊「樂遊韓國4+1日」每人7,900元起，將帶領旅人走入超夯韓劇「黑暗榮耀」，赴大圍棋盤拍攝地青蘿湖水公園下一局棋，一覽人氣韓綜「驚人的星期六」推薦的廣藏市場，同時還能穿韓服遊景福宮及暢遊樂天世界，第二人同行現折2,000元，平均每人僅6,900元，12期分期後，只要月繳575元。日本團體旅遊最低價「超值九州4日」每人18,900元起，將漫遊童話小鎮湯布院、賞長崎稻佐山百萬夜景，第二人折2,000元。

易飛網獨家「奢華九州4日」每人32,900元起，能乘直升機於高空俯視阿蘇火山噴煙的震撼景觀，並將天草海上海豚跳躍的美景坐收眼底；「北陸超值立山名古屋5日」每人28,800元起則可欣賞黑部立山雪壁的壯觀奇景，體驗滿滿傳統日式風格的高山古町，前述行程第二人皆可現折3,000元，且亦可享12期分期方案。

瞄準人氣快速攀升的東南亞旅遊，易飛網嚴選「五星雙樂園喜來登5日」每人29,900元起，入住峴港國際五星飯店、體驗越南民俗風情水上咖啡杯，第二人同行再折4,000元；泰國「曼谷、芭達雅5日」每人22,500元起，全程享五星住宿擁私人沙灘，第二人再優惠3,000元；「長灘島小資5日」每人21,900元起，兩人成行，獨家瑪瑪米雅號豪華出海巡禮，第二人同行再折3,000元；歐洲行程「德奧義瑞10日」79,900元起，漫遊義大利水都威尼斯及瑞士絕美盧加諾湖，第二人同遊現折10,000元，使用12期分期方案，僅需月繳6,200多元即能輕鬆實現遊歐夢。

「華航易起飛」機票專案邀請國人玩遊世界，凡於易飛網官網註冊成為會員即可享華航機票全線折扣3.99％優惠，推薦短程航線包括台北-香港5,127元起、台北-沖澠6,240元起、台北-東京9,033元起、台北-大阪11,433元起、台北-上海8,800元起、台北-北京10,090元起、台北-廣州8,745起等，長程航線則囊括7月18日首開航的台北-布拉格26,988元起、台北-倫敦26,475元起、台北-布里斯本18,259元起（上述皆為未稅價），且亦可使用中國信託12期分期零利率，最低月付427元即可搭乘華航飛出國。此外，易飛網自由行機加酒全線8,888元起，12期分期後，僅需月繳740元起，地點涵蓋日韓、泰國、越南及港澳等，第二人最高再優惠2,000元。

全新小三通首曝光華信假期人人享優惠針對甫於3月25日開放客運中轉的小三通，易飛網亦整合各旅遊產品，於本次春季旅展首度曝光「金廈小三通」交通套券，內含華信航空台灣至金門機票、金門機場至碼頭接駁以及金門至廈門船票，每人3,450元起；而全新華信假期小三通自由行系列商品也將於旅展中首次亮相，機加酒2日7,599元起，還可自選鼓浪嶼半日遊及客家土樓一日遊等加購行程。全線小三通商品亦適用12期分期方案，助國人輕鬆往返兩岸，成為旅人於兩岸三地探親、洽商及旅遊的最佳助手。

華信假期自由行，凡於旅展現場下訂全系列行程，每人可再優惠300元，且全新航線「台北-馬祖」機加酒2日5,988元起，加碼送「馬祖美食三寶」兌換券及「台灣好行@馬祖」觀光旅遊券；南北之星「春旅馬祖藍眼淚3日」每人9,980元起，入住一晚有「小希臘」美譽的芹壁石頭屋、大啖巨無霸豪華海鮮餐，還有澎湖、金門及花東等離島行程，第二人最高再優惠1,000元。

赴展旅人於現場下單滿千元即可參加摸彩活動，將有機會抽中國外來回機票、國內不限航點?回機票及登機箱等大小獎項。易飛網春季線上旅展已展出中。