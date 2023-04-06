主播李昕芸擁有甜美外型，因此有著「甜心主播」封號，先前罕見曬出養眼照，大方露出傲人弧線，讓所有人看得鼻血直流，沒想到她昨(5日)竟語出驚人表示：「今天決定要大膽解放」，接著大方露出身體某一部位，引起網友熱議。

李昕芸曬出在咖啡廳外拍攝的美照，只見她拿著咖啡對著鏡頭露出招牌甜笑，瞬間融化不少粉絲的心，接著指出礙於主播身分，穿著向來不不喜歡太過暴露，卻語出驚人表示：「今天決定要大膽解放」；照片中只見她穿著黑色內搭衣，露出結實腹肌，還不忘搞笑表示：「我肚子上的是腹肌嗎，哈哈哈，這輩子沒出現過，絕非使用機器或是修圖軟體，不知道會維持多久 ，必須PO文虛榮一下」。

李昕芸罕見露出腹肌見客。（圖／主播李昕芸臉書）

對此，網友紛紛留言：「好可愛的腹肌，要好好善待她這樣才能每天見面」、「有自信穿著，大家羨慕的身材」、「難得小露肚臍，挺有博版面的感覺」、「如何鍛鍊的 ？ 這個秘訣一定要公開 」、「好厲害，我只有腹部堆積脂肪」、「現在又發現多一個寫真女星的誕生」、「美女露出腹肌小蠻腰真美啊」。

李昕芸先前曾曬出在咖啡廳與友人聚會的照片，照片中只見她身穿的黑色外套滑落，露出性感香肩，內搭U型剪裁綠色運動背心，藏不住一對傲人北半球，深邃事業線讓所有人看得血脈賁張，讓所有粉絲大飽眼福。