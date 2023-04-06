俄羅斯總統普丁與白俄羅斯總統魯卡申柯在克里姆林宮會晤，在會談中，普丁指出俄白在國際舞台上的成功合作。另外，普丁還指出，兩國總統將在明日（當地時間6日）的俄白聯盟最高國務理事會會議上，討論共同安全議題。

據俄羅斯衛星通訊社指出，普丁對魯卡申柯說，「我想再次向您祝賀4月2日俄羅斯和白俄羅斯人民團結日。應當說，我們各個方面的合作達成了非常多的成果。我重申一下，我們明天將討論這一切。」

普丁繼而說，「據俄方統計數據，兩國貿易額一年時間內增長了12％，雖然沒有達到我們與其他國家之間那麼大的數額，但其絕對值已經令人印象深刻。據我方統計，貿易額為450萬美元，據貴方統計，約達500萬美元。」

魯卡申柯也指出，28個加深經濟一體化的聯盟項目幾乎完成了80％。他還表示 ，雖然受到制裁，白俄羅斯與俄羅斯經濟不會垮，兩國有能力解決難題，包括微電子領域的難題。