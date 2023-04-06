日經新聞報導，中國政府正在討論禁止出口使用稀土的高性能磁鐵等製造技術；稀土被用於電動汽車（EV）等廣泛產品。在半導體等高科技領域中美對立日趨尖銳的背景下，中國將通過在稀土領域掌握主導權，來抗衡美國。

據報導，中國官方計劃對技術出口限制清單進行修訂。中國商務部和科技部在2022年底發佈《中國禁止出口限制出口技術目錄》的修訂方案中，增加和修改了43項內容，與2008年發佈的清單和2020年的修訂版相比，通過詳細寫明技術條件加強監管。具體而言，針對禁止和限制出口的稀土的冶煉與加工等納入了詳細規定。

另外，對於製造使用稀土的高性能磁鐵所需的合金等，也規定了禁止和限制事項。據報導，目前中國官方已結束面向專家的公開徵求意見工作，預計最早將在今年內完成修訂。

報導稱，隨著中美對立的尖銳化，中國領導層力爭使本國成為能與美國抗衡的「製造強國」。由於在半導體領域處於劣勢，日本資源行業相關人士認為，中國「或將稀土視為日美的弱點，作為談判籌碼加以利用」。