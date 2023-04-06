台灣缺蛋問題日趨嚴重，農委會先前專案開放的進口雞蛋，在連鎖超市、賣場上架不到半小時即被一掃而空。傳統市場雞蛋供應量時有時無，白蛋價格也超過一斤85元天價。立法院國民黨團今(6)上午召開記者會，提出在清明連假期間，前往連鎖賣場、超市和傳統市場查訪，缺蛋問題依舊嚴重，幾乎看不到雞蛋上架販售，民進黨政府、農委會主委陳吉仲說好3月底解決蛋荒問題，又再一次跳票，若不解決缺蛋問題，陳吉仲請趕快滾蛋。

國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團一直接到民眾陳情，缺蛋已經缺2年了，到底還要缺到什麼時候？民進黨政府相關官員一再承諾解決缺蛋問題，卻一而再再而三跳票、跳票、再跳票，陳吉仲在今年3月1日曾說：「應該可以滿足消費者的需求，朝3月底不缺蛋的目標努力！」行政院長陳建仁在2月24日表示，「4月底前，我們努力供應平穩，讓民眾不受到太大影響！」事實上，民進黨政府承諾都跳票了。

曾銘宗表示，陳吉仲說缺蛋有3個原因，包括禽流感盛行，撲殺雞隻超過22萬隻、飼料成本飆漲，過去2年飼料成本增加55％，蛋農不願增產、冬日氣候影響，寒流低溫影響產蛋及育成率，他難道過去這麼多年，都不曾發生過？在清明連假期間前往連鎖賣場和超市，貨架上根本沒有雞蛋。

曾銘宗說，國內缺蛋情況越來越嚴重，很多民眾好奇地問，為什麼馬政府執政時期不會缺蛋？民進黨執政缺蛋已經2年了，缺蛋何時了？請問陳吉仲缺蛋問題何時可以解決？4月底？5月底？6月底？還是年底？若不解決缺蛋問題，陳吉仲請趕快滾蛋，另外，號稱溫暖堅韌的陳建仁內閣，連一顆雞蛋的問題都沒辦法解決，外界根本就不再期待。

藍委費鴻泰表示，去年1月3日農曆年前開始缺蛋，陳吉仲稱年前可望回穩，到了3月9日，市場仍舊缺蛋，陳吉仲又稱200萬隻蛋雞加入生產，有信心蛋價可以回穩，到了3月17日，陳吉仲又說，3月下旬可望回穩；7月20日陳吉仲再掛保證，預估8月雞蛋會供需平衡；11月28日陳吉仲面對蛋價偏高，再稱會窮盡一切所有方法回穩。

12月27日陳吉仲再再保證，雞蛋供應無虞；到了今年3月10日，市場缺蛋危機持續延燒，陳吉仲稱蛋價漲，反映飼料成本漲，屬正常反應。清明節前夕的4月4日，北部部分通路市場雞蛋補貨不穩，農委會只簡單告訴國人，會持續進口補充。

費鴻泰指出，沒有雞，哪來的蛋？去年11月21日台灣還有3500萬隻蛋雞，今年3月僅有3100萬隻，差了近400萬隻蛋雞，就是國內消費市場缺蛋的主因。清明連假民眾搶著排隊搶買雞蛋，25分鐘賣場蛋架就一掃而空，國內雞蛋黑市價格飆漲，農委會和公平會居然視而不見，難道這兩個單位都在睡覺？都沒在上班？

費鴻泰強調，建立透明產銷平台，國人根本不用聽陳吉仲成天胡說、亂承諾，國人自然能夠知道何時會缺蛋；農委會從國外專案進口雞蛋，第一批供應大中盤商，第二批供應給賣場、連鎖超市，但這永遠是救急、不治本，同時會扭曲市場供需機制；農委會用農損基金，從國外進口500萬顆，但國內一天缺蛋200到400萬顆，一個月進口一次，根本只能提供國內最多2天的供應量，而進口雞蛋所需要的高額費用，卻由全民埋單。

藍委李德維表示，陳吉仲主委必須負起責任，缺蛋問題不是一朝一夕，從飼料成本增加、產蛋率遞減、蛋雞減少等等，這些都是重中之重的問題，行政院是否得開始思考，比照口罩國家隊模式，成立雞蛋國家隊？不要再讓「蛋蛋的哀愁」持續在民間發酵，如果連雞蛋問題都解決不了，民進黨還能夠繼續執政嗎？

李德維強調，持續進口雞蛋，將會影響本土雞蛋價格，連帶雞蛋產業也會受到嚴重衝擊，提醒農委會，不要為了解決眼前的蛋荒，打擊本土雞蛋產業。