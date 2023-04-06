一名女網友分享，去年11月開始工作，由於缺少相關經驗，試用期月薪僅25250元，但老闆承諾試用期過後要調薪，如今已經4月，月薪仍維持25250元，讓她感覺公司很摳，決定自請離職，貼文引起網友討論，不少人看傻直呼，2023年基本薪資為26400元，公司給的薪水比最低薪資還低，可以直接檢舉了。

一名女網友昨在Dcard上分享，她在去年11月進到現在這間公司工作，由於當時沒有相關工作經驗，老闆說試用期月薪25250元，但試用期通過後將會調整薪水，但沒有確切說會調多少。依她進公司時間，試用期應在1月底結束，因此2月起她的薪水應該要變多才對，但是直到4月發薪水，她的薪資仍是25250元。

女網友表示，她的薪水扣掉勞保和健保以後，最後只能實領24000元，真的少得可憐，也讓她感覺公司超摳門，最終受不了選擇離職，但她仍然心有不甘，不知道是不是要向前雇主問清楚，還是直接去檢舉。

貼文引起網友討論，不少人看呆直呼，月薪25250元也太慘了，而且早就違法了，因為從2023年1月1日起，基本工資就已經從25250元調漲為26400元，就算老闆再摳門只願意給最低工資，至少也都要調漲到26400元。網友直呼「今年最低就是要26400，請檢舉」、「檢舉吧！比最低薪資還要低」、「已經比最低薪資還低了，最好順便查一下勞保是不是被低報了」。