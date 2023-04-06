彰化縣消防局獲贈首輛「巴騰堡格紋」高頂救護車，隨車並配備12導程心電圖機。（彰化縣消防局提供）

彰化縣鹿港鎮子弟楊靜惠、楊明仁為延續其父親楊忠元熱心公益的精神，今天捐贈彰化縣消防局首輛「巴騰堡格紋」高頂救護車。這輛要價380萬元的救護車將配置在鹿港消防分隊，隨車並配備12導程心電圖機，可立即投入勤務，幫助更多鹿港地區的鄉親。

代表受贈的彰化縣長王惠美表示，捐贈者的父親楊忠元出生於鹿港，在台中經商，從事藤椅製造與飼料銷售，從商之餘曾擔任台灣300C2區東豐獅子會的創會會員，也參加國際賑災、捐棺等慈善公益40餘年，直到2021年辭世，其子女為緬懷其長期從事公益，且家中多名親友是義消，所以用其名義捐贈救護車。

這次捐贈的高頂救護車，是彰化縣首輛採用「巴騰堡格紋」反光條設計的救護車，在日照或夜間車燈照明下可提高辨識度，讓用路人及早發現到救護車，也可提升救災人員出勤行車安全；另外，該車還配備12導程心電圖機，有助於為緊急傷病患提供更優質的救護服務。

捐贈救護車的楊靜惠指出，她的父親楊忠元2年前離世，使他們體會到及時行孝、愛要及時的重要，為了延續先父熱心公益的初衷，決定捐贈救護車回饋鄉里，提供辛苦的消防員更完備的支援，救助更多民眾。

消防局表示，彰化縣到院前緊急救護工作逐年成長，去年救護出勤次數已達6萬1897件，平均每天約有170輛次的救護車穿梭在彰化縣大街小巷，救護量日益增加，救護車耗損率亦相對提升，很感謝民間資源挹注。