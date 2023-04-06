近日越南偷渡客成浮屍一案，引發譁然，海巡署3日又在屏東枋寮漁港外海發現偷渡漁船，現場查獲9男3女共12名越南籍偷渡客，案經屏東地檢署偵辦後，查出該漁船郭姓船長、葉姓船員以每人新台幣3萬至5萬不等的報酬從事非法偷渡，檢方4日晚間向屏東地院聲請羈押，法官5日下午裁准羈押禁見。

屏東地檢調查，郭姓船長、葉姓船員明知外國人未經許可不得入國，但為謀取讓每一越南籍人士非法入境可獲新臺幣3萬至5萬的報酬，竟透過不詳之人居中聯繫後，2人駕駛台籍某漁船接駁自大陸福建地區出海、不具入國許可證件的越南籍9男3女共12人，設法讓他們偷渡入台。

屏檢表示，案經專案小組登船檢查並取得相關證物後，認郭、葉2嫌涉犯入出國及移民法第74條罪嫌重大，加上近期台灣西部沿海發生偷渡浮屍一案，為查明其相關聯性，該案尚有不祥共犯未查獲，有勾串滅證之虞，4日晚間11時向屏東地院聲請羈押2嫌，法官5日下午裁准羈押禁見。

屏檢說，全案持續深入追查幕後不法集團，12名非法入境的越南籍人士，經快篩都為陰性，已移由移民署收容。

海巡署第八巡防區指揮部3日晚間8時57分透過雷情，發現屏東頂寮溪外約2浬處有航跡可疑漁船，登船檢查時，在雜物間發現12名越南籍男女正準備偷渡上岸。

海巡登檢後發現，駕駛台下方艙間，原本應堆放雜物與漁具的狹小空間，竟藏有9男3女、12名偷渡越南人，年紀約30歲，有人在睡覺，有人因長時間搭船而出現暈船現象。