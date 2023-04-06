全民普發現金6,000員由於王道銀行提早在連假之前發放，引發多家銀行加班趕在連假期間加緊發放作業，不過，王道銀行偷跑的行為引發立委關切，金管會主委黃天牧6日回覆立委答詢時表示，3月底已經發函該銀行（指王道銀），要求七天內將決策過程報告，但是因為後來財政部也同意可以提早到原定的4/6之前發放，因此各家銀行都陸續展開發放作業，因此目前只針對王道銀行發函要求說明決策流程。