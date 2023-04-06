新竹市長高虹安就職已滿100天，6日特別率市府團隊舉行「上任100天，向市民報告」記者會，高虹安親自向市民報告百日來的施政初步成果及年度規畫，並宣示要以「友善、永續、創新、智慧、夥伴」5大核心價值，透過老幼共好等城市治理的10大施政策略，打造安居科技城。

高虹安今天交出上任第1張施政成績單，她說，100天說真的不長，很短，有好多事情要做，自上任後每天與市府團隊日以繼夜、加緊腳步努力實現對市民的承諾

高虹安也細數上任後已完成的20大施政成果，包含解決慈雲路廊交通困境，決定優先開通慈濟路及關新路延伸段銜接，力拚年底通車；推動先導公車計畫，尖峰班距40分鐘縮短班距至20分鐘，並將優先使用電動公車。

YouBike2.0將於6月前完成30處新站點；推動關埔空橋生活圈計畫；全面檢視學區畫分、總量管制修法，研擬居住事實查核，也啟動建功高中擴校的計畫；創辦「安心通學專車」；頂埔國小全新通學步道完工，啟動汀甫圳第14支線簡易通學路計畫。

凍卵補助預計5月施行；放寬好孕專車搭乘限制；開辦平日夜間及假日臨托服務；代理教師一年的完整聘期；擴大敬老愛心卡使用範圍放寬補助條件讓長者裝置全口活動假牙；修正新竹市青年事務委員會設置要點、擴大青年租屋補貼每年達6000元。

提升警消人員超勤加班費至1萬9000元；新增1959動物保護專線窗口、四年內以1區1寵物公園為目標；新竹棒球場全面檢測；重啟年貨大街、火車站前廣場直播「2023 WBC世界棒球經典賽」、辦理2023新竹過好年，以及2023新竹公園櫻花季等。

6大措施改善果菜市場；建立全市即時空氣品質監測系統、擴大補助電動機車汰舊換購最高4萬7300元；「成立新竹縣市整合溝通平台」與「中台灣區域治理平台」。

高虹安也提出未來城市治理的10大施政策略，包含老幼共好、新竹好學、產業創新、交通暢行、青年活力、智慧治理、永續宜居、健康安心、幸福友善、美感新竹。

市府則是指出，各項政策皆已列入施政規畫，將在既有的成果基礎上繼續執行，市府團隊未來也持續以勤懇務實的施政理念，全力推動各項市政建設，讓城市更好、市民有感，打造1座屬於新竹市民的「安居科技城」。