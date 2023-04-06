新北市新店某社區昨晚（5）發生一名93歲婦人口鼻黏膠帶，口吐綠色汁液窒息亡，死者當時身穿全色紅服飾；法醫高大成認為死者是吐膽汁，死前應有吃過量藥劑，但還用膠帶封住口鼻，一般輕生會封住嘴巴，是擔心死後舌頭吐出很難看，「口鼻貼完沒多久就窒息，哪需要服藥尋短」，高大成稱相當離奇。

據ETtoday報導，高大成說用膠帶封住口鼻的方式相當罕見，因為婦人當時有口吐綠色汁液，疑似是膽汁，代表婦人事前有吃藥，卻還再用膠帶導致窒息，高大成認為相當奇怪，而婦人身穿全身紅色服裝，高說不願朝含恨輕生那方面思考，暫時相信死者只是喜歡紅色服飾，希望生命最後能穿自己喜歡的服裝。

此外，此案若再膠帶上採集到死者指紋，家中又有搜出膠帶，多半就是輕生事件，也要查遺書字跡是否為死者的，或是遺體旁是否有散落的藥瓶；據了解婦人的外傭4日休假離家後，中途還曾與老婦通電話，但昨晚6時許收假返回婦人家時，就已發現老婦身穿紅衣倒在房內死亡。

警消獲報後趕抵現場，立即將老婦送醫急救，然而最終仍宣告不治，警方也封鎖現場展開調查；據悉，該名老婦是台灣大學政治系學者、明姓教授的母親，警方已連絡他前來製作筆錄，現場也無發現遭破壞或打鬥痕跡，後續依程序報請台灣台北地檢辦理刑事相驗，詳細事發原因仍有待警方釐清。

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