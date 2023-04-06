八仙山國家森林遊樂區內螢火蟲資源豐富，將舉辦4梯次「童螢季」。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

八仙山國家森林遊樂區「童螢季」將登場，還有有趣活動。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

八仙山國家森林遊樂區「童螢季」將登場，還有有趣活動。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

尋訪夜間森林裡的小燈籠(照片為紅胸黑翅螢)。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

春雨時節是點點螢光出沒之際，八仙山國家森林遊樂區內螢火蟲資源豐富，常見的有黑翅螢、大端黑螢、梭德氏脈翅螢等；為讓民眾更了解火金姑生態，八仙山自然教育中心將舉辦4梯次「童螢季」，即日起開放預約報名。

東勢林管處表示，八仙山國家森林遊樂區內螢火蟲資源豐富，常見的有黑翅螢、大端黑螢、梭德氏脈翅螢等。八仙山自然教育中心將舉辦「童螢季」，從下午2：30開始，透過有趣好玩的關卡，讓民眾認識八仙山常見的螢火蟲、生活史，以及發光行為背後的奧秘。

「童螢季」共計4梯次，分別為4月22日、29日、5月6日、13日辦理，考量環境乘載量，每梯次限額30人，課程費用為500元／人。此外，4月23日至5月21日開放團體預約，15人以上即可申請，歡迎家族旅遊或班級共學報名參與。

詳細課程內容及報名方式可查詢「台灣山林悠遊網」，點選「自然教育」分頁八仙山親子活動，或於Facebook搜尋「八仙山國家森林遊樂區暨自然教育中心」了解詳情。