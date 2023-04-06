一名女網友表示，向公司提出離職幾天後，老闆突對她說「「去XXX公司也要繼續努力哦！」她嚇得直冒汗，因新工作是朋友的公司、勞保還未轉移、知情的同事也不可能說出去，很好奇老闆怎麼知道，網友看了她的疑問直搖頭，「100%是同事說的啊！這就是人性黑暗面。」

原PO日前於論壇《Dcard》指出，上一份工作是在一間小企業任職，2月向老闆提出離職，依照公司規定3月底離開公司，離開前老闆突向她喊話「去XXX公司也要繼續努力哦！」令她驚嚇「老闆怎麼知道我新工作要去哪？」

原PO表示，新工作是朋友的公司，所以沒有面試官打電話到前公司詢問工作表現的問題，勞保也還沒移轉，即便同事都知道她離職後去處，但她認為大家口風很緊，不可能說出去，「所以老闆到底怎得知？員工動向被掌握得一清二楚，是正常嗎？」

貼文曝光，網友直言「就是同事說的」，「每次離職只跟幾個人說，過幾天全公司都知道」、「辦公室沒有秘密喔」、「老闆再厲害，也不會通靈，平常跟你聊天套話的同事嫌疑最大，不是不可能講，而是在你面前，不會承認是她講的」、「這就是人性黑暗面，就同事大嘴巴啊！這還用說嗎？」、「100%是同事說的，妳真的是職場菜鳥」。