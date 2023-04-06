華盛頓中學國際部應屆生蘇雋佑獲全球校排第一的哈佛大學錄取，也成為全台唯一獲哈佛錄取的台灣學生。（馮惠宜攝）

華盛頓中學國際部應屆生林文祺錄取多所全美前50大頂尖大學，他自2021開始自發性發起咖啡小子公益計畫，與台灣、烏克蘭偏鄉小學或機構合作，將學童繪畫印在咖啡包上出售，所得利潤再回捐。（馮惠宜攝）

華盛頓中學國際部應屆生蘇雋佑（右三）獲全球校排第一的哈佛大學錄取，也成為全台唯一獲哈佛錄取的台灣學生。（馮惠宜攝）

錄取日本早稻田大學的楊承翰，從小愛玩遊戲王卡，他表示，「玩遊戲王卡，英文、日文要一起好，時間管理也要很好。」（馮惠宜攝）

華盛頓中學國際部應屆生蘇雋佑三年前捨台中一中直升華盛頓高中部，熱愛生態議題的他在高中三年自由探索，也參與守護藻礁活動，學測後曾申請台清交，近日再獲全球校排第一的哈佛大學錄取，也成為今年全台唯一獲哈佛錄取的台灣學生。

華盛頓中學今年升學榜單亮眼，國內繁星計畫錄取高達7成，國際部海外升學更創新紀錄，目前54名應屆生已獲190所頂尖名校錄取，累計獎學金金額高達6800萬元台幣；其中蘇雋佑獲哈佛大學、普林斯頓大學和美國加州柏克萊分校三所世界最頂尖學府錄取，今年哈佛大學的錄取率僅2.8％再探新低，他更是全台唯一獲哈佛錄取的學生。

蘇雋佑出生在霧峰公務人員家庭，國中進入華盛頓就學，國中會考拿下5A10＋及作文6級分的好成績，當時捨棄台中一中選擇直升盛頓中學，高一時同樣喜歡生物議題的同儕激勵下，經與校長深入探討毅然轉至國際部，即立訂志向要進入全世界項尖大學就讀。

高中三年，他憑藉著對古生物及環境變遷等議題的濃厚興趣，參加公民講堂分享守護藻礁理念，也在高中部老師陳柏煒帶領下，獲得2022年第21屆旺宏科學獎生物組銀牌得主。

目前還在考慮要去哈佛或是加州大學柏克萊分校就讀的他坦言，國際學校面試過程相當活潑，沒有國內排排坐、等著一一唱名進入試場的制式留程，面試反而是相約在咖啡館暢談自己對未來的規畫，他也從中整理未來藍圖與學習動力；他說，校方給予他更多彈性，有師長協助取得更多資源，並有更多時間多方探索、攝取養份，未來他也希望投入環保生態領域奉獻。

華盛頓高中校長劉一欣表示，該校秉持適才適性的教育理念，透過多元選修及客製化升學輔幫助同學及早發掘志向；而國際部升學輔導主任林佳佳表示，今年孩子們海外升學成績傑出，不僅成功躋身美國常春藤名校，更是UC大滿貫，收到全部加州大學共九間分校，包括美國加州大學洛杉磯分校及柏克萊分校錄取通知及獎學金。