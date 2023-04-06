基隆護海公投遭中選會指違反地方公投自治條例，國民黨今召開記者會，質疑根據相關法令規定，保育區的管理應由地方政府負責，明顯屬於地方自治事項，基隆公民有權針對四接工程進行地方性公民投票，中選會的作法根本是打壓基隆民意，呼籲蔡政府不要一錯再錯。

國民黨發言人林家興表示，基隆一個地方的維護環境的公投，中選會竟然認定違反基隆市公民投票自治條例規定，要沒收地方公投、踐踏民意。最荒謬的是，駁回基隆民意的兩個人，是都當過基隆市長的內政部長林右昌和中選會主委李進勇，果然是「高升中央，不理地方」，完全忘記基隆人曾經的託付。

桃園市議員詹江村表示，以之前桃園的「珍愛藻礁」公投為例指出，三接工程對桃園的海岸，包括漁獲、生態等影響很大，桃園鄉親表達大力的反對，但民進黨中央政府一意孤行之後，現在也證明三接工程確實對桃園沿海造成很大傷害，難道這個錯誤要延續到北台灣漁獲或沿海觀光產業都很重要的基隆？

律師簡榮宗指出，去年12月份內政部駁回基隆市政府有關公投議案的函詢，但早在去年8月基隆市前市長林右昌就可以駁回，因為是否為基隆的地方自治事項，地方政府本來就有審查的權利，所以林想駁又不敢駁，是怕影響選舉。

簡榮宗強調，今年二月份媒體披露內政部沒收公投之後，中選會跳出來說准駁與否是地方政府的權限，內政部沒有沒收，既然是地方政府的權限，為何謝國樑市長許可公投提案的第一階段之後，中選會又跳出來說有違法之虞？不是說好是地方政府的權限嗎？中選會主委李進勇也是前任基隆市長，這根本是基隆市兩任前任市長聯手打壓地方性公投。

簡榮宗主張，從法律上來看，《公民投票法》第2條規定地方性自治重大事項的創制與複決，可以用地方性公投來表決，至於地方性的重大事項，根據《地方制度法》第19條規定，環境保護、農林漁牧、生態保育、觀光發展與都市的發展等都是縣市政府應該處理的自治事項。

簡榮宗認為，這次「護海公投」的提案是能不能在所謂的基隆市水產保護區做四接工程，而基隆市的水產保護區，就是《地方制度法》第19條規定。在此框架之下的「護海公投」本來就是地方政府可以做的地方公投，但內政部不當限縮了地方自治事項，還在去年12月底做出了違法的解釋，令人非常遺憾。