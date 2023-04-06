近期社群媒體流傳一份各公立國中升建國中學、北一女錄取率名單，前5名為中正國中、龍門國中、敦化國中、金華國中及師大附中，並提醒家長要趁國小就卡位才能拿到好學區。台北市教育局否認該資料真實性，並鼓勵家長以就近入學為優先。中正國中也表示，不清楚錄取率資料從何而來，也從未有人向校方查證，請家長勿輕信網路資訊。

一份「111年公立國中升建中／北一女錄取率」名單近期在臉書社團「小一聯盟」流傳，榜單將北北基桃公立國中去年考取建中、北一女比例做排名，第一名為台北市中正國中、錄取率16.21％，其次依序為龍門國中、敦化國中、金華國中、師大附中。貼文者並說明，此份名單不列入私立學校，提醒想要好學區的家長趁早卡位，而部分熱門國中必須出生就設籍且要自有屋。

對此，台北市教育局副局長陳素慧表示，教育局從未公布類似資料，不曉得此份資料究竟如何取得，也不清楚貼文者是否曾逐一向國中查證，何況此資料橫跨台北、新北、基隆及桃園，不清楚其真實性，請家長勿輕信。

陳素慧表示，根據《國民教育法》精神，學生依學區入學可減少交通時間，教育局仍鼓勵家長讓學生就近入學。

中正國中校長陳玲玲也說，不曉得貼文者如何取得本校錄取率，也未有人向校方查證，呼籲家長勿輕信此份資料。