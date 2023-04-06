美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）5日在加州與蔡英文總統會面，他在致詞時表示歡迎「台灣蔡總統」。會後，麥卡錫也在推特發布多條推文，總結此次蔡麥會成果，其中3條提到「蔡英文總統」。

共和黨籍眾議院議長麥卡錫5日在加州雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）與蔡英文會面，畫面顯示，當我官員一行人及近20位美國跨黨派議員就座、準備進行閉門會議時，麥卡錫在開場中表示：「我很榮幸歡迎台灣總統來到雷根總統圖書館。」

閉門會議結束後，蔡英文與麥卡錫召開共同記者會，麥卡錫在開場白中表示：「今天我很榮幸與台灣蔡總統會面。」

5日美國眾議院議長麥卡錫在與蔡英文的閉門會議結束後召開共同記者會，他開場表示：「很榮幸與台灣蔡總統會面。」

與蔡英文會面期間至兩人會談結束後，麥卡錫當天一共在官方推特發布6條貼文，總結「蔡麥會」成果，其中有3條貼文提到「蔡英文總統」。

第一條貼文他貼出與蔡英文在雷根總統圖書館的合照，他寫道：「美國與台灣人民的友誼從未如此緊密，我很榮幸歡迎蔡英文總統來到雷根圖書館。」

The friendship between America and the people of Taiwan has never been stronger. It is my honor to welcome President @iingwen to the @Reagan_Library. pic.twitter.com/2XSIJRv7Vp — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) April 5, 2023

第二條貼文中，他附上蔡英文抵達圖書館時、他上前迎接、握手致意的影片。

Taiwan is a successful democracy, thriving economy, and global leader in health and science. Our cooperation continues to expand through dialogue and exchange.



At 3pm ET, President @iingwen and I will deliver statements from the @Reagan_Library https://t.co/vmn31IOnwD pic.twitter.com/XRqiQM7lS3 — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) April 5, 2023

第三則貼文裡，他放上兩方代表團舉行會議的照片及會後大合照，「在與蔡英文總統及駐美國台北經濟文化代表處的討論中，兩黨國會議員立場一致。我樂觀認為，我們將繼續找到台美人民共同促進亞洲經濟自由、和平及穩定的方式。」

During a discussion with President @iingwen and @TECRO_USA, members of Congress from both sides spoke with one voice.



I’m optimistic we will continue to find ways for the people of America and Taiwan to work together to promote economic freedom, peace, and stability in Asia. pic.twitter.com/uwd3BoeKjV — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) April 5, 2023

在最新一則貼文中，麥卡錫總結：「根據今天的談話，顯然好幾個行動都是必要的：我們必須持續軍售台灣，並且確保這些武器及時送到台灣。我們也必須加強經濟合作，尤其是貿易及科技。」