美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）5日在加州與蔡英文總統會面，他在致詞時表示歡迎「台灣蔡總統」。會後，麥卡錫也在推特發布多條推文，總結此次蔡麥會成果，其中3條提到「蔡英文總統」。
共和黨籍眾議院議長麥卡錫5日在加州雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）與蔡英文會面，畫面顯示，當我官員一行人及近20位美國跨黨派議員就座、準備進行閉門會議時，麥卡錫在開場中表示：「我很榮幸歡迎台灣總統來到雷根總統圖書館。」
閉門會議結束後，蔡英文與麥卡錫召開共同記者會，麥卡錫在開場白中表示：「今天我很榮幸與台灣蔡總統會面。」
與蔡英文會面期間至兩人會談結束後，麥卡錫當天一共在官方推特發布6條貼文，總結「蔡麥會」成果，其中有3條貼文提到「蔡英文總統」。
第一條貼文他貼出與蔡英文在雷根總統圖書館的合照，他寫道：「美國與台灣人民的友誼從未如此緊密，我很榮幸歡迎蔡英文總統來到雷根圖書館。」
第二條貼文中，他附上蔡英文抵達圖書館時、他上前迎接、握手致意的影片。
第三則貼文裡，他放上兩方代表團舉行會議的照片及會後大合照，「在與蔡英文總統及駐美國台北經濟文化代表處的討論中，兩黨國會議員立場一致。我樂觀認為，我們將繼續找到台美人民共同促進亞洲經濟自由、和平及穩定的方式。」
在最新一則貼文中，麥卡錫總結：「根據今天的談話，顯然好幾個行動都是必要的：我們必須持續軍售台灣，並且確保這些武器及時送到台灣。我們也必須加強經濟合作，尤其是貿易及科技。」
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