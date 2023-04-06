法人表示，00631L提供的是0050「每日漲跌幅」兩倍績效，加上複利效果加持，若看好趨勢長期走多又能忍受波動，00631L將是不錯標的選擇。

元大台灣50正2研究團隊說明，所謂00631L提供0050「每日漲跌幅」與複利效果加持，指的是在行情趨勢明確例如波段上漲或下跌時，00631L漲會比0050的兩倍多，跌也會比0050的兩倍少。從各年度的表現可看出，2020年、2021年台股呈現多頭，00631L漲幅就比0050兩倍還多；而2022年台股大跌，00631L跌幅36％，也比0050下跌21％的兩倍少。

存股專家表示，00631L透過台指期多單來達到0050單日兩倍漲幅，主要流動性最佳的台指近月期貨，並在其快到期前轉倉到次近月期貨，這樣的操作加上台股除權息特性，還有一個「隱藏版」優勢有助投資。

台指期因為反映台股除權息，多有顯著的逆價差，因此轉倉可以獲取收益，統計若於近月台指期最後交易日前一日進行轉倉至次近月，近三年約每年可賺取近千點價差，近十年更有九年明顯高於加權指數除息點數。

存股專家並指出，00631L與台股連動性高，不用擔心選股失誤，錯過應有的報酬；且雖然是槓桿操作，但ETF投資人沒有到期結算壓力，也不用擔心行情起伏被追繳保證金或斷頭。在所有台股槓桿ETF中，00631L日均成交量最大，今年以來每日約4,300張，進出相當便利。

不過，法人也提醒，00631L較不適合不熟悉槓桿ETF特性的投資人，操作時也要關注台股走勢變化，若是行情不如預期，則要謹守個人操作紀律，依風險承受度進行停損或是逢低加碼。

針對未來展望，美聯準會（Fed）釋出暫停升息風向，ChatGPT引爆新一波科技熱潮，AI大未來應用空間更大，配合電子庫存調整周期步入尾聲，在成長趨勢不變，短線股價拉回之際，若妥善運用槓桿ETF，可望順勢跟上台股波段漲幅，放大獲利成果。