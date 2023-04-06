3月汽車總市場整體買氣超強勁，加上部分進口車品牌到港較為充足，進口車佔比上升至46.6％，年增達30％，進一步推升整體登錄台數，推升3月總市場領牌數高達4.4萬輛，年增12％，創18年同期新高紀錄。

累計第一季新車總市場11.18萬輛，年增7.1％，明顯優於去年同期，可見在政府多項老車汰舊換新購車補助，以及各車廠持續導入新商品及擴大販促作法的刺激下，民眾對於購買新車的需求在疫情之後未見改變。

車業龍頭和泰車旗下TOYOTA與LEXUS在3月整體銷售達1.38萬輛，年增0.4％，雙品牌連續兩個月各蟬連市場第一、第二名，合計市占率31.3％。其中，TOYOTA品牌旗下COROLLA CROSS單月領牌高達3,339台，持續稱霸全車種銷售冠軍。

展望4月，和泰車分析，雖然在清明連續假期的影響下，工作天數較少，不過隨著消費信心持續回升，以及進口車供應狀況持續好轉下，預估4月總市場為3.8萬輛，年增8％。至於自家品牌單月銷量估可維持1.3萬輛，市占率34.2％。