美國白宮當地時間5日發表聲明說，美國總統拜登將於下周訪問英國和愛爾蘭。

據白宮相關聲明，拜登將於11日至12日訪問英國北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast），紀念《貝爾法斯特和平協議》簽署25周年，並表明美國將繼續支持北愛爾蘭發展經濟。

拜登12日至14日則將訪問愛爾蘭，其將先後前往都柏林（Dublin）、勞斯郡（County Louth）、梅奧郡（County Mayo），並預計在愛爾蘭議會演講，慶祝美國和愛爾蘭「深入、具有歷史淵源」的關係。

值得注意的是，拜登上個月17日，在白宮會見了來訪的愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）。雙方在會談中討論了美國和愛爾蘭在雙邊貿易等多個問題上的合作關係。

《貝爾法斯特和平協議》1998年4月10日在北愛爾蘭貝爾法斯特簽署，協議規定倫敦將權力移交北愛爾蘭自治政府，結束在當地的直接統治。而愛爾蘭政府也首次在具有約束力的國際協議中接受了北愛爾蘭是英國的一部分。1999年12月，根據愛爾蘭和英國政府及北愛爾蘭有關各方達成的《貝爾法斯特和平協議》，愛爾蘭政府修改憲法，取消了有關主張北愛爾蘭領土主權的條款。

另外，白宮4日發表的聲明也提到，「第一夫人吉爾將代表美國出席5月舉行的英國國王查爾斯三世加冕儀式；拜登將不會出席。」白宮提到，拜登與查爾斯4日通電話，拜登對即將到來的加冕儀式向查爾斯表示祝賀，並強調美國同英國「關係牢固」。