法國總統馬克宏5日展開一連三天的訪中行程。各界除聚焦馬克宏與中國國家主席習近平的會晤外，馬克宏這次訪中除了有大陸影星鞏俐夫婦隨行外，馬克宏昨日出席第17屆「中法文化之春」藝術節開幕式時，也與大陸演員黃渤同台亮相，也讓馬克宏這趟訪中行「星光閃閃」。

香港01報導，馬克宏現身北京一間美術館，出席第17屆「中法文化之春」藝術節開幕式。活動現場，擔任揭幕嘉賓的馬克宏與本屆藝術節宣傳大使、中國演員黃渤同台亮相，兩人在台上握手互動，為開幕式奉上諸多亮點。而與馬克宏一同到訪中國的鞏俐和老公尚米歇爾賈爾（Jean-Michel Jarre）也現身觀眾席，為活動捧場。

報導也引述《中華網》報導稱，開幕式上，黃渤作為宣傳大使宣布第十七屆「中法文化藝術之春」正式開幕。他表示，作為一名演員能夠參與這次藝術節是他的榮幸，也希望通過自己的表演，向觀眾展示中華文化的魅力。

報導稱，馬克宏亦在現場發表講話表示，藝術是人類共同的語言，能夠跨越國界、種族和文化的隔閡。他強調了中法兩國在文化領域的重要性，並希望這次藝術節能夠促進中法兩國人民的友誼，加深彼此了解。

有趣的是，當晚現場氛圍輕鬆，尤其是黃渤還特地秀了一段法文。只是黃渤才說了一個單詞就忍不住偷看事先寫在手心的「法文秘笈」，成功逗笑現場嘉賓。馬克宏見狀也笑著走到黃渤身邊，兩人自然握手交談；馬克宏還親自糾正黃渤的法文發音。二人的互動成為當晚亮點，觀眾席上的鞏俐夫婦也多次鼓掌，現場笑聲一片。

據悉，「中法文化交流之春」在2006年創立，活動旨在通過視覺藝術和舞台藝術等表現形式推進中法文化的交流和互動。本屆藝術節以「文化連心，未來合作」為主題，持續兩周，期間將舉辦音樂會、戲曲表演、舞蹈、美術展等。

至於鞏俐夫婦是在5日旁同馬克宏一起到訪北京，昨日大陸央視新聞播出馬克宏專機抵達北京的畫面後，便有多位眼尖的大陸網友注意到，從馬克宏專機機艙裡走出的隨行人員中，居然出現了鞏俐的身影，而走在她前面的正是其法國老公尚米歇爾賈爾。

事實上，這次跟隨馬克宏來訪的除了法國政商界人士，還有20多位文化界人士隨行，其中就有多位與中國淵源頗深的法國著名藝術家，比如曾執導電影《狼圖騰》、與中國電影有深度合作的著名電影導演尚傑克．阿諾（Jean-Jacques Annaud）。