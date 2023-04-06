受到景氣不佳，外銷訂單減少影響，據勞動部今天公布的本周無薪假（減班休息）統計指出，有2427家、1萬8716人實施，較上周增加43家、872人，其中光製造業就增加747人，還有某橡膠廠就實施600多人。

據勞動部統計，本周無薪假多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，本周減班休息家數及人數皆集中在製造業，其中如某橡膠廠因訂單減少就實施600餘人、還有某五金工具製造商因營運變更實施110多人，還有另家配線工廠實施80多人減班休息，但也有某醫藥製品廠商因訂單回溫，提早停止實施減班休息150多人。

此外，雖然疫情趨緩、清明連假等，旅行社漸漸回溫，但據統計支援服務業（旅行社）仍有1288家、6817人實施減班休息，王金蓉說，支援服務業與住宿及餐飲業樣態不太相同，出團至國外或國外旅客進來仍要一段時間，加上統計期數等原因，本周支援服務業未有明顯下降，但仍看好未來趨勢。

至於近日各地缺蛋、南部缺水等，是否有廠商因為原物料缺乏而實施無薪假？王金蓉說，目前多數實施減班休息仍是為訂單因素居多。