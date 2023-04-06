日本防衛省通報首次發現山東航母艦隊進入西太平洋。圖為日本自衛隊發布的山東艦動向。（日本統合幕僚監部）

日本防衛省通報首次發現山東航母艦隊進入西太平洋。圖為山東艦先前演訓。（大陸央視）

大陸觀察者網報導，繼我方國防部通報大陸航母「山東艦」動向後，日本統合幕僚監部6日也通報了「山東艦」動向稱，4月5日下午6點左右，海上自衛隊在沖繩縣波照間島以南約300公里的海域發現「山東艦」編隊。除了「山東艦」以外，日本自衛隊稱，艦編隊還有054A型飛彈護衛艦（舷號573）「柳州艦」和901型綜合補給艦「查干湖艦」（舷號905）。

日本防衛省稱，這是日本自衛隊首次發現「山東艦」進入太平洋，日本海上自衛隊第13護衛隊所屬的「朝霧級」多用途驅逐艦「澤霧號」前出監視「山東艦」編隊。

此前，我國防部5日晚間指出「根據其監測偵察情報」，解放軍山東艦航母編隊已穿越巴士海峽，經台灣島東南海域，展開首次西太平洋航行訓練。並稱海、空兵力及陸基雷達系統全程掌握動向、嚴密監控”。

白宮國家安全會議戰略溝通協調官柯比在美東時間5日簡報會上，則未對此消息予以證實，但同時聲稱「美方會密切注意」，「美方始終確保有必要能力與資源維護『印太地區』的和平與穩定」，「中方沒有理由反應過度」。

山東艦是中國自主設計、自主配套、自主建造的首艘航母，於2019年12月交接服役。迄今「山東艦」先後完成跨區機動、編隊戰術等訓練任務。

觀察者網稱，就在3月9日的軍事報導中，海軍山東艦操舵班班長梁華棟表示，因為這是中國首艘國產航母，他又是山東人，而且僅僅用了幾年時間，就完成了航母的整備周期和訓練周期，在不久的將來，將與遼寧艦編隊共赴遠海深藍。

這也是今年以來，中國航母編隊第二次東出西太平洋演訓。此前今年1月1日，日本自衛隊通報「遼寧艦」與包括2艘055型飛彈驅逐艦在內的4艘驅護艦和1艘補給艦，結束了為期半個月的西太演訓，經沖繩本島和宮古島之間的宮古海峽返回東海。

當下，美軍在西太平洋地區唯一航空母艦「尼米茲號」（CVN-68）4日出現在東海海域，在三方海上演習中與日本海上自衛隊和韓國海軍編隊演訓。

據報導，解放軍山東艦航母編隊此一動向，正是發生在蔡英文過境訪美與美國眾議長麥卡錫等國會議員見面之際。