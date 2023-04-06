性行為除了帶來愉悅感、繁衍後代等功能外，也是可以燃燒卡路里、幫助瘦身的一項體能運動。一項去年發表的研究指出，後背體位可引發更快的速度及更大強度，可能會增加所需能量，然而，隨著速度的增加，髖關節脫位的風險可能也會因此增加。

腎臟科醫師王介立在其臉書分享一篇性愛醫學的最新文章。他表示，發表在2022年的《性行為檔案》（Arch Sex Behav）的一篇文章搜集回顧了過去所有關於性愛的醫學研究，主題為性行為的體能需求，「是有志研究性學者的優文。」

王介立表示，該篇文章提到，一項研究根據抽插速度收集了性交速度的數據，結果顯示，四足姿勢（後背體位）可引發更快的速度及更大強度，可能會增加所需能量，然而，隨著速度的增加，髖關節脫位的風險可能也會相應增加。

該篇文章系統性回顧性行為的體能需求，性行為可在活動期間消耗約100大卡的能量，平均心跳速度為每分鐘90~130次，心跳最快速度約達170次，但均可能因健康狀況、性交姿勢、活動持續時間、性交階段和性別差異而有所不同。

該篇文章表示，性行為可能會引起中等強度的身體需求。王介立則補充，性行為大致屬中等強度體能活動，但若只想靠性行為達到中等強度體能運動的效果，每周需做150分鐘，「而且這是指實際有在做運動的部分，前戲及收尾都不能計算在內。」