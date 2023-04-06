FEniX推出首張專輯《FEniX》。（踢帕娛樂提供）

男團FEniX由陳峻廷Eden、曹家齊Keith、MAX、李承隆Tzo、夏浦洋Vito組成，團名來自將「鳳凰」Phoenix拼法改為象徵5個人的F開頭，繼去年10 月出道並推出獻給「救火隊」的首支單曲〈Fire Fighter〉，相隔3個多月，FEniX正式發行首張同名專輯《FEniX》，對他們而言充滿意義。

此次專輯視覺中， FEniX以一身挺拔西裝造型充滿男人味，帥氣的英倫西裝造型凸顯他們輕熟男魅力。有趣的是，此次專輯從企劃、定裝到拍攝視覺的過程都被記錄在節目《來吧！營業中2 星之沙龍》中，且造型竟是「姐姐」謝金燕監督，並由王子邱勝翊、Hold住姐謝依霖、鍾岳軒組的西裝造型提案勝出，以絨黑、亮白、酒紅、子夜藍、墨綠五色西裝的正式裝扮，展現FEniX對首張專輯的重視。

專輯收錄4首新歌及3首《原子少年》節目時期歌曲重新錄製版本，包括已發行的成團單曲〈Fire Fighter〉及主唱MAX個人獨唱單曲〈無名賊〉。其中 MAX 的〈無名賊〉更在一推出就獲得廣大迴響，甚至多次登上指標性的 KKBOX 即時榜冠軍，MAX說：「有種被肯定的感覺，也謝謝大家給我這個機會！」

對於MAX初次以solo之姿發行作品，FEniX成員們皆表示樂見其成，也透露彼此私下都有在嘗試創作，期待未來有機會能有一首屬於自己的歌！其中承隆因為小時候曾在歌唱節目以超齡之姿演唱台語歌，於是被賦予「台語小王子」封號，因此也讓成員許願表示想看承隆發行一首屬於自己的台語歌！承隆則笑說：「有機會的話當然可以突破一下，讓大家看見不同面向的我。」