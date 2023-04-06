前總統馬英九昨(5)日會見上海市委書記陳吉寧，提到在任內兩岸簽署23個協議，其中海峽兩岸經濟合作架構協議(ECFA)至今仍然有效運作，即使是民進黨抗議，也不敢貿然廢止。對此，國民黨議員鍾沛君提及ECFA協議文本第16條中止條款，也就是若陸方未盡善意履行，經政府評估後覺得有必要可主動終止，「看來民進黨政府還是肯定對岸『善意』」。

馬英九昨表示，ECFA至今仍然有效運作，即使是民進黨抗議，也不敢貿然廢止，因為有ECFA，台灣經濟表現才能維持一定成績，就知道兩岸人民在經貿上、在生活上相互依賴的實際需要。

對此，鍾沛君今(6)日在臉書指出，民進黨政府在野時稱ECFA是「糖衣毒藥」，會導致台灣過度依賴大陸，結果取得執政後，不僅不敢廢止還反稱是對岸需要台灣，鍾沛君對此狠酸民進黨一直雙標，很難看。

據ECFA協議文本第16條中止條款：「一方終止本協議應以書面通知另一方。雙方應在終止通知發出之日起30日內開始協商。如協商未能達成一致，則本協議自通知一方發出終止通知之日起第180日終止」，也就是若陸方未盡善意履行ECFA，經政府評估後覺得有必要，即可主動終止，不需對方同意。鍾沛君諷刺表示，看來民進黨政府還是肯定對岸「善意」，嘴巴上說不要，身體倒是挺誠實的。