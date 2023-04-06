80歲許姓老翁清明連假騎著腳踏車到太平區頭汴山上訪友，人沒找到還迷失在產業道路內，經警方協助順利助其脫困，並貼心助他返家。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市東區1位高齡80歲的許姓老翁，日前趁著清明連假期間騎著腳踏車到太平區頭汴山上找尋十多年未見的好友，結果沒找到人還迷失在產業道路內，見天色已暗，他焦急以手機報警請求協助，所幸頭汴派出所警員賴俊杰熟稔山區路況，不到1小時就發現老翁，並順利助其脫困，化解這場驚魂記。

太平警分局頭汴派出所警員賴俊杰日前晚上6點多執行備勤勤務，接獲1老翁報案稱「自己騎腳踏車迷路了，山區四處都沒燈光且未見著人影，請求警方協助。」員警先行安撫老翁情緒，並依據老翁所描述位置，研判應該在北田巷附近產業道路內，隨即摸黑前往搜尋，不到1小時就發現腳踏車及老翁身影，並先將老翁載返派出所安置。

老翁當時又餓又累，員警貼心提供熱食供其果腹，經瞭解原來老翁當天上午心血來潮想趁著連假期間到山上找尋十多年未見的好友，結果到場時發現這處早已人去樓空，於是就憑著之前的記憶到附近景點繞繞，結果不慎迷失在產業道路內，好在員警的協助才化解這場驚魂記。

再者，員警得知老翁獨居且子女外地工作，一時也無法將老翁帶返回家，賴姓員警見夜色已深，於是貼心護送其返家，避免因夜間視線不佳發生不必要之意外，也讓老翁頻稱「有人民保母真好！」