伺服器機殼廠勤誠（8210）再傳捷報，嘉義廠榮獲有「設計界奧斯卡獎」之稱的美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）肯定，一舉拿下永續環境綠建築設計最高榮譽鉑金獎、辦公建築設計金獎、廠房建築設計金獎的「三金榮耀」。

勤誠表示，透過「永續好鄰居」的設計理念，呼應SDGs發展目標，打造能吸碳抗暖化的綠色工廠、和諧共生的綠建築，落實節能減碳、環境永續。

勤誠董事長暨策略長陳美琪表示，工廠必須負有社會責任，也因此，在規劃打造嘉義新廠之初，懷抱環境永續的使命感，即使建廠採用綠建築設計的造價比一般工廠建造的價格高上許多，公司依舊採取「綠色行動」。

勤誠依循EEWH綠建築標準：生態（Ecology）、節能（Energy Saving）、減廢（Waste Reduction） 和健康（Health），以及綠建築九大指標：日常節能、綠化量、生態多樣性、水資源、基地保水、汙水垃圾改善、二氧化碳減量、廢棄物減量、室內環境，以降低環境衝擊為最高原則下，實踐環保永續的精神，打造低碳工廠。

此外，嘉義廠建造土方餘土運棄，全數用於當地工業園區內與他案基地的土方平衡使用，減少廢土外運產生的二次碳足跡，並採用鋼構設計有效減少碳排放量。

勤誠嘉義廠在建築上以挑高9米的空間及low-E低輻射玻璃來降低空調使用，並於屋頂建置年發電量154萬度的太陽能系統，進行有效節能減碳。園區內更進行大面積綠化，共種植1300餘棵樹及草坪，減少硬鋪面地坪，建置1060噸蓄水池進行雨水回收，可用於澆灌植栽，並透過生態循環水池，滿足多樣性生物生存，實現環境友善的理念。

勤誠執行長暨永續長陳亞男表示，嘉義廠已完成溫室氣體盤查，將於今年取得ISO 14064-1驗證，並開始著手碳減量規劃，以2050淨零排放為目標，在未來逐步實現碳中和