菲律賓180位旅客，今天上午搭乘菲律賓皇家航空蒞臨台中清泉崗機場。(陳世宗攝)

中市府觀旅局長陳美秀及台中航空站主任張瑞澍等前往接機，並致贈台中知名伴手禮及旅遊文宣。(陳世宗攝)

觀旅局還安排新民高中觀光科學生迎賓表演，讓旅客一下機就感受到台中的熱情與溫馨，展開3天2夜的旅程！(陳世宗攝)

國境解封後，首趟「馬尼拉-台中」對飛包機6日上午抵達清泉崗機場，180位菲律賓籍旅客搭乘菲律賓皇家航空蒞臨台中！觀旅局長陳美秀等前往接機，並於機場舉辦「馬尼拉-台中」首航迎賓活動；致贈台中知名伴手禮及旅遊文宣外，還安排新民高中觀光科學生迎賓表演，讓旅客一下機就感受到台中的熱情與溫馨，並展開3天2夜的旅遊！

首趟「馬尼拉-台中」對飛包機 台中市府熱情迎接

觀旅局長陳美秀指出，福安旅行社推薦旅客前來台中旅遊，這次旅行業者包3架次的航班共帶進超過500多位旅客，緊接著陸續於4／8、4／10還會有兩架包機抵達台中，今天不僅是台中機場疫後首航包機，也是近年來首度直飛馬尼拉，對台中別具意義，也為台中境外引客劃下嶄新里程碑。

陳美秀說，這次旅行團特指名要到著名的逢甲及一中街夜市，並入住台中市區飯店，相信旅客必定會為台中精彩萬分的都會風情感到印象深刻。菲律賓旅客喜愛拍照打卡，台中的動漫彩繪巷、刑務所演武場、國家歌劇院等都是菲律賓遊客喜愛的景點，觀旅局特別準備觀光公車及台灣好行相關推廣文宣品，希望旅客能感受台中人的熱情並有賓至如歸的旅遊體驗。

觀旅局強調，新南向國家已躍居台灣入境市場主流，市府團隊積極與台中國際機場、航空業者及旅行社進行洽談，原航線復駛及新航線包機的可行性，希冀使台中國際機場運能復甦，搶攻新南向觀光市場。今天馬尼拉包機是一個好的開始，期望後續能夠有更多的航線實質引客，創造更多入境旅遊商機，帶領更多國際觀光客體驗台中之美。