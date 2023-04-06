范少勳在《模仿犯》飾演的角色帶著極大的創傷。（Netflix提供）

夏騰宏《模仿犯》演活自卑的胡建和。（Netflix提供）

Netflix加碼釋出劇中關鍵場景「Kink夜店」款隱藏海報。（Netflix提供）

Netflix 現正熱播的華語懸疑影集《模仿犯》持續佔據台灣排行榜冠軍，6日再加碼釋出劇中關鍵場景「Kink夜店」款隱藏海報，海報中除了劇中遭懷疑是連續殺人案主使者的DJ沈嘉文（范少勳 飾）與胡建和（夏騰宏 飾）外，失蹤女子秦怡君（李亦捷 飾）及林羽彤（邱偲琹 飾）也現身其中，在迷幻的夜店氛圍下暗藏殺機。

范少勳飾演的沈嘉文，在帥氣光鮮的外表下藏有從小家庭累積下來的創傷，隨著劇情推進角色不斷轉折的情緒表現，讓人看到范少勳的突破性演出，劇中他與夏騰宏從國中累積到大的拜把情誼拉扯獲得網友激賞；范少勳表示，他與夏騰宏角色剛好是一個對比，「兩人的傷痕其實是一外一內的，建和很明顯地就能看到臉上的傷疤，但嘉文比較像是在內心有一道很深的疤痕，很多場嘉文犯案後看起來狂妄不羈的背後，更多的是他內心的自卑，所以才會需要光鮮亮麗的外在做包裝。」

夏騰宏在《模仿犯》中演活自卑唯諾的攝影記者胡建和，他全劇特殊化妝，右臉覆蓋大面積傷疤近乎毀容的角色造型，從外在形象到演技都展現與以往作品迥異的風格，讓觀眾一開始完全沒有認出他，PTT網友讚譽他是「潛藏的真實力演員」。

夏騰宏謙虛表示，能夠成功演繹角色，全因與對手演員之間的配合，范少勳與他飾演的角色之間的對比，也是讓觀眾能夠更加深入地理解和感受到角色所表現出來的情感的重要關鍵之一。他說：「我們都有很大的一個目標就是要把這個作品做好，跟厲害的人演你不可能差到哪裡去的！」

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