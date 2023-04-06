高雄市政府觀光局為提升高雄美食觀光，吸引更多國內外旅客聞香前來，積極輔導餐飲業者努力搶進2023年《米其林指南》名單，將於4月11日在翰品酒店舉辦「2023米其林指南摘星職人攻略分享會」，禮聘國內知名美食家Liz（高琹雯）主持摘星攻略講座，上午場為星級餐廳攻略分享，下午場則為必比登推介攻略分享，本活動限餐飲業者參加，並需事前線上報名，座位有限，額滿為止。

本次座談由國內知名美食家Liz（高琹雯）主持。(高雄市觀光局提供)

圖說:本次座談由國內知名美食家Liz（高琹雯）主持。(高雄市觀光局提供)

觀光局長高閔琳表示，本次「2023米其林指南摘星職人攻略分享會」除了由國內知名美食家Liz主持外，上午場的星級餐廳攻略分享，特邀全台唯一且連續5年獲選米其林三星認證的「君品酒店頤宮」餐飲部鄧惠文副總、台灣首位榮獲米其林服務大獎的服務經理歐宛臻、高雄米其林一星「承SHO日本料理」主廚藤本詳一來經驗傳承；下午場必比登推介攻略分享，則是特別邀請去年甫入選必比登推介的店家代表，例如「橋邊鵝肉樂朋 LE PONT」 負責人陳良士、「老新台菜」品牌長薛鎮鉉、台南「東香台菜」蔡瑞成、台中馨苑小料理店長陳采妮等得獎高手現身說法；盼能透過舉辦職人講座分享會，協助更多高雄業者入選2023米其林指南，為高雄摘星。

台灣首位榮獲米其林服務大獎的「君品酒店頤宮」服務經理歐宛臻。(高雄市觀光局提供)

圖說:台灣首位榮獲米其林服務大獎的「君品酒店頤宮」服務經理歐宛臻。(高雄市觀光局提供)

高雄農漁物產豐饒，更是飲食文化豐的多元移民城市，近年市府招商有成，吸引許多國際品牌飯店及餐廳進駐。2022年《米其林指南》評鑑首度納入高雄市，即有2間餐廳榮獲米其林一星殊榮，17間入選米其林、20家榮獲必比登的好成績。為推動高雄餐飲文化更上層樓，高市觀光局特別規劃舉辦職人摘星分享會，並提升講座等級；針對星級餐廳，首度邀請連續5年獲得米其林三星認證的頤宮餐廳代表及服務大獎得主歐宛臻經理分享經驗，另為加強行銷接地氣的平價美食，也新增必比登推介場次，邀請4位入選必比登推介的知名餐廳代表分享獲獎秘訣；期盼提供本市餐飲業者廚藝及服務量能交流外，更期待透過本次分享會，為高雄孕育更多的米其林星級餐廳與必比登餐廳主廚。

高雄一星餐廳「承SHO日本料理」主廚藤本詳一。(高雄市觀光局提供)

圖說:高雄一星餐廳「承SHO日本料理」主廚藤本詳一。(高雄市觀光局提供)

觀光局說明本次「2023米其林指南摘星職人攻略分享會」，分為上午場星級餐廳攻略分享、下午場必比登攻略分享，特邀品鑑眼光精準、在去年米其林名單公布前即成功預測高雄星級餐廳的知名美食家高琹雯Liz擔任主持人，提供本市餐飲業者寶貴建議。觀光局也主動邀請曾參與觀光局美食活動的餐飲業者，並商請台灣餐飲產業工會林登春理事長，廣邀各界廚師料理職人共襄盛舉，希望藉此增進高雄餐飲文化與服務能量，接軌國際舞台。

入選必比登推介「橋邊鵝肉樂朋 LE PONT」 負責人陳良士。(高雄市觀光局提供)

圖說:入選必比登推介「橋邊鵝肉樂朋 LE PONT」 負責人陳良士。(高雄市觀光局提供)

觀光局透露，近期將號召近40位最能代表地方舌尖美味的在地料理職人及主廚，共同推出最接地氣的職人級口袋美食寶典，吸引在地市民或海內外旅客聞香而來，讓高雄美食地圖更添丰采。