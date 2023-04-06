不少養生館現已有泰女駐足服務。（民眾提供）

據內政部資料，自去年11月迄今，已有5萬2000多名泰國女子來台，有八大業者保守估算，至少5000名泰妹已投入國內情色市場，不少泰國美眉前往阿公店、卡拉OK，現在這類「泰店」大行其道，就有尋芳客透露，很多敢玩的泰店進店先換「代幣」，拿1枚就可以「摸兩下」，生意火爆興隆。

尋芳客阿明透露，最近北部開了很多泰國店，裡面的小姐不少都是身材高佻、皮膚白晰，雖然語言不通，但是比手畫腳加上手機翻譯軟體，大家喝酒、唱歌，還是玩得很高興。

不少店家還有特別規則，就是一進店裡先換「代幣」，通常1000元換10枚，開番之後泰國妹就一個一個進來，她們通常是拿14天的觀光簽證，所以十分敬業，可以說是敢秀敢玩。

阿明表示，妹妹跟你玩猜拳，說好贏了拿1個代幣，輸了就給「摸兩下」，甚至有的連玩都懶得玩，給1個代幣就直接可上下其手，他後來才知道，這些代幣她們事後可跟業者拆帳、換現金，1枚能換80元，有的小姐坐不到1小時，就拿了20枚，「拚勁十足」。

更有情色業者表示，目前泰女來台，想賺快錢的就去應召站，或到做「半套」的養生館、護膚店，每次費用1800元小姐能拿一半，到小吃部、阿公店，給客人牽小手吃豆腐，1天賺1萬元並非難事。

他還認為，因為來台期限僅有14天，很多人可能會選擇逾期繼續撈錢，甚至為查緝，在仲介安排下轉往中南部流竄，繼續賺取皮肉錢。